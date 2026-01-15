Drägerwerk Aktie
Marktkap. 1,36 Mrd. EURKGV 7,01 Div. Rendite 4,37%
WKN 555063
ISIN DE0005550636
Symbol DRWKF
Drägerwerk Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen habe starke Eckdaten vorgelegt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Markterwartungen./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Drägerwerk
Zusammenfassung: Drägerwerk Hold
|Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
79,30 €
|Abst. Kursziel*:
-7,94%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
84,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,81%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|08:01
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.24
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.24
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.24
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.24
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.24
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|14.07.25
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.25
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.