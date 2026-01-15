DAX 25.276 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.082 -0,3%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,64 +1,2%Gold 4.599 -0,4%
Drägerwerk Aktie

84,70 EUR +5,10 EUR +6,41 %
STU
Marktkap. 1,36 Mrd. EUR

KGV 7,01 Div. Rendite 4,37%
WKN 555063

ISIN DE0005550636

Symbol DRWKF

Jefferies & Company Inc.

Drägerwerk Hold

08:01 Uhr
Drägerwerk Hold
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
84,70 EUR 5,10 EUR 6,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen habe starke Eckdaten vorgelegt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Markterwartungen./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,30 €		 Abst. Kursziel*:
-7,94%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
84,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,81%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

08:01 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Drägerwerk Halten DZ BANK
16.07.25 Drägerwerk Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.25 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

dpa-afx Auftragsboom Drägerwerk-Aktie höher: Auftragseingang treibt Umsatz- und Gewinnfantasie Drägerwerk-Aktie höher: Auftragseingang treibt Umsatz- und Gewinnfantasie
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX
finanzen.net Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk springt am Donnerstagnachmittag an
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX steigt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX notiert im Minus
finanzen.net Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagmittag im Aufwind
finanzen.net Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben
EQS Group EQS-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Preliminary figures 2025: Record net sales and significant earnings growth – forecast for 2026
EQS Group EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Notification pursuant to Art. 5 (1) and (3) of the Regulation (EU) No 596/2014: Purchase of own shares – final notice
PR Newswire Dräger achieves perfect-score CMMC Level 2 Certification reinforcing cybersecurity leadership in Defense and Government healthcare and safety technology
EQS Group EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger with strong demand, noticeable net sales growth and very good earnings performance in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Preliminary figures Q3 2025: Significant increase in net sales and earnings – upper half of forecast range expected
PR Newswire Dräger Selected to Exhibit Polaris at Vizient Innovative Technology Exchange
EQS Group EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger with strong order intake in the first half of 2025 – Highest demand in five years
EQS Group EQS-AFR: Dr&#228;gerwerk AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
