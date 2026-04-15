easyJet Aktie
Marktkap. 3,42 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 350 Pence auf "Underweight" belassen. Die Markterwartungen für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2026 dürften nach der Warnung möglicherweise um bis zu 70 Prozent sinken, schrieb Harry Gowers am Donnerstag. Er erinnerte aber an die momentan hohe Volatilität im Konsens angesichts des Nahost-Kriegs./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Underweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,50 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
∞%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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