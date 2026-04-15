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Marktkap. 3,42 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
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WKN A1JTC1

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ISIN GB00B7KR2P84

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Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

10:06 Uhr
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,39 EUR -0,18 EUR -3,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 350 Pence auf "Underweight" belassen. Die Markterwartungen für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2026 dürften nach der Warnung möglicherweise um bis zu 70 Prozent sinken, schrieb Harry Gowers am Donnerstag. Er erinnerte aber an die momentan hohe Volatilität im Konsens angesichts des Nahost-Kriegs./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Underweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,50 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
∞%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

15.04.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 easyJet Overweight Barclays Capital
13.04.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 easyJet Buy UBS AG
19.03.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
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