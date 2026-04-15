JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

10:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 350 Pence auf "Underweight" belassen. Die Markterwartungen für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2026 dürften nach der Warnung möglicherweise um bis zu 70 Prozent sinken, schrieb Harry Gowers am Donnerstag. Er erinnerte aber an die momentan hohe Volatilität im Konsens angesichts des Nahost-Kriegs./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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