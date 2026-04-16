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Marktkap. 3,37 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
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WKN A1JTC1

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ISIN GB00B7KR2P84

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Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

08:46 Uhr
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,28 EUR -0,06 EUR -1,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 350 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aussicht auf eine schwächere Nachfrage beim Billigflieger führe zu weiter gekappten Gewinnerwartungen, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sowohl höhere Kerosinkosten als auch etwas schleppende Buchungen erwartet worden seien, falle das Ausmaß größer aus als gedacht./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Underweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,40 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
4,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,76 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

08:46 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 easyJet Outperform RBC Capital Markets
16.04.26 easyJet Overweight Barclays Capital
16.04.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
16.04.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
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