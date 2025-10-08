Enel Aktie
Marktkap. 82,93 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Buy
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
9,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,24 €
|Abst. Kursziel*:
15,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,39%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|10:16
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Enel Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Enel Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Enel Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.21
|Enel Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.18
|Enel Reduce
|HSBC
|06.04.16
|Enel Underperform
|BNP PARIBAS
|19.11.15
|Enel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.04.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets