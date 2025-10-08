DAX 24.673 +0,3%ESt50 5.656 +0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,77 -3,0%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.758 -1,3%Euro 1,1623 +0,0%Öl 66,33 +0,4%Gold 4.039 +0,0%
Marktkap. 82,93 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Buy

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,24 €		 Abst. Kursziel*:
15,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,39%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

10:16 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Enel Outperform Bernstein Research
03.09.25 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Enel Buy UBS AG
01.08.25 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

