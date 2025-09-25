EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 124,28 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Das Management der Kurzsichtigkeit bei Kindern werde zum Milliardenmarkt, schrieb Julien Dormois am Freitag anlässlich der lange erwarteten US-Zulassung der Stellest-Brillengläser. Diese verlangsamen nach Angaben von Essilor das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit. Er erwartet allerdings wie in Europa wegen unterschiedlicher Regeln eine langsamere Erfolgskurve als in China./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
264,90 €
|Abst. Kursziel*:
13,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
271,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,50%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|10:26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
