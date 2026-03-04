DAX 23.983 +2,5%ESt50 5.839 +2,7%MSCI World 4.445 +0,6%Top 10 Crypto 9,2120 +3,6%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.795 +3,1%Euro 1,1633 +0,0%Öl 92,56 +3,1%Gold 5.175 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer
Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" - baldiges Ende des Konflikts möglich Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" - baldiges Ende des Konflikts möglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
75,60 EUR +0,30 EUR +0,40 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,84 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

11:51 Uhr
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
75,60 EUR 0,30 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport vor Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers 2025 und 2026 über den vom Unternehmen veröffentlichten Konsensprognosen, schrieb Graham Hunt in seinem Ausblick am Dienstag. Die Preisdynamik sei in allen Geschäftssegmenten gut./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,40 €		 Abst. Kursziel*:
32,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,28%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

11:51 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Fraport Outperform Bernstein Research
17.02.26 Fraport Hold Warburg Research
16.02.26 Fraport Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Lukrative Fraport-Investition? MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
dpa-afx Fraport-Aktie im Plus: Sanierung von wichtigster Start- und Landebahn
dpa-afx Flughafen Frankfurt: Mehrere Flüge aus Konfliktregion könnten ankommen
finanzen.net MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Fraport-Aktie
dpa-afx Lufthansa-Aktie in Rot: Condor nimmt am Flughafen Frankfurt Abstand zur Lufthansa
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus
finanzen.net MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor einem Jahr eingebracht
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen