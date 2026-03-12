Fraport Aktie

70,10 EUR -2,85 EUR -3,91 %
STU
Marktkap. 6,77 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Fraport Overweight

18:21 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
70,10 EUR -2,85 EUR -3,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer angekündigten Neuausrichtung der Dividendenpolitik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber will seine Ausschüttungen künftig am bestehenden Schuldenberg ausrichten. Die sich daraus ergebende, künftige Ausschüttungsquote liege über der aktuellen Markterwartung, schrieb Elodie Rall am Freitag. Insofern wertete die Expertin die Nachricht als weiteren positiven Faktor für die Entwicklung der Aktionärsrenditen./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 15:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,50 €		 Abst. Kursziel*:
12,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,40%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

12.03.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Fraport Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

