GEA Aktie
Marktkap. 9,65 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Während Umsatz und operatives Ergebnis des Anlagenbauers die durchschnittlichen Marktprognosen getroffen hätten, sei der Auftragseingang etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Rizk Maidi am Montag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:17 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Buy
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,15 €
|Abst. Kursziel*:
15,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,07%
|
Analyst Name:
Rizk Maidi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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