Jefferies & Company Inc.

GEA Buy

11:56 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Während Umsatz und operatives Ergebnis des Anlagenbauers die durchschnittlichen Marktprognosen getroffen hätten, sei der Auftragseingang etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Rizk Maidi am Montag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:17 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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