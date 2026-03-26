GSK Aktie
Marktkap. 94,47 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Absatz des Myelofibrose-Mittels Ojjaara sei im bisherigen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent gesunken, schrieb Zain Ebrahim am Montag nach der Datenauswertung. Der Schwung bei der HIV-Prophylaxe Apretude habe nachgelassen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
20,49 £
|Abst. Kursziel*:
-17,03%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|08:01
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG