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JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

08:01 Uhr
GSK Underweight
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GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Absatz des Myelofibrose-Mittels Ojjaara sei im bisherigen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent gesunken, schrieb Zain Ebrahim am Montag nach der Datenauswertung. Der Schwung bei der HIV-Prophylaxe Apretude habe nachgelassen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
20,49 £		 Abst. Kursziel*:
-17,03%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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