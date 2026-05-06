Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

12:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Die Kennziffern stünden im Einklang mit den bereits von Wettbewerbern gemeldeten Zahlen, wobei das katastrophenarme Quartal zu einer relativ niedrigen Schaden-Kosten-Quote geführt habe, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Markt scheine sich weiterhin auf das Prämienvolumen des Rückversicherers zu konzentrieren und übersehe dabei die Qualität des Portfolios./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück