JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 70 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Reederei habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Alexia Dogani in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf den unlängst veröffentlichten Quartalsbericht. Sie hob zwar wegen der kurzfristig robusten Frachtraten ihre Jahresschätzungen an, blieb für 2026 und 2027 aber bei ihren unter den Markterwartungen liegenden Prognosen. Nun stünden die seit 2019 deutlich gestiegenen Kosten im Fokus./rob/gl/tih

