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Symbol HNSDF

JP Morgan Chase & Co.

HENSOLDT Neutral

08:01 Uhr
HENSOLDT Neutral
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry sieht nach der kräftigen Kurskorrektur deutscher Rüstungswerte seit Oktober 2025 aktuell eine attraktive Einstiegsgelegenheit, wie er in seinem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar schrieb. Er bekräftigte seine positiven Empfehlungen für Rheinmetall und Renk. Die Sorgen der Anleger hinsichtlich eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg, generellen Umsetzungsrisiken und einer Änderung in den Militärdoktrin durch Drohneneinsätze seien ernstzunehmen, würden allerdings auch zu hoch gehängt. Perry erwartet am heutigen Mittwoch einen deutschen Wehretat für 2027, der mit etwa 21 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr positiv überraschend dürfte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
77,86 €		 Abst. Kursziel*:
9,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
74,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

21.04.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.03.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
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