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Marktkap. 41,31 Mrd. EUR

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Symbol HOCFF

Bernstein Research

HOCHTIEF Market-Perform

11:26 Uhr
HOCHTIEF Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 435,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Victor Acitores analysierte am Montag die europäischen Bauindikatoren und Einkaufsmanagerindizes hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für die europäische Bau-, Baustoff- und Immobilienbranche. Die Einkaufsmanagerindizes würden immer schwächer, während die Bauaktivität in Deutschland und Frankreich hoch bleibe. Er sieht unter anderem Hochtief als klaren Profiteur des deutschen Milliardenpakets./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Market-Perform

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
435,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
524,00 €		 Abst. Kursziel*:
-16,81%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
525,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,05%
Analyst Name:
Victor Acitores 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
457,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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