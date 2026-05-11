HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 41,31 Mrd. EURKGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
HOCHTIEF Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 435,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Victor Acitores analysierte am Montag die europäischen Bauindikatoren und Einkaufsmanagerindizes hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für die europäische Bau-, Baustoff- und Immobilienbranche. Die Einkaufsmanagerindizes würden immer schwächer, während die Bauaktivität in Deutschland und Frankreich hoch bleibe. Er sieht unter anderem Hochtief als klaren Profiteur des deutschen Milliardenpakets./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HOCHTIEF Market-Perform
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
435,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
524,00 €
|Abst. Kursziel*:
-16,81%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
525,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,05%
|
Analyst Name:
Victor Acitores
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
457,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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