HSBC Aktie
Marktkap. 270,36 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1120 Pence belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 hätten in puncto Erträge und Kosten viele Extra-Effekte mit sich gebracht, schrieb Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das grundlegende Bild eines etwas stärkeren Zinseinkommens (NII) und einer anhaltenden Stärke der Vermögensverwaltung habe sich aber bestätigt./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Hold
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,20 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
13,59 £
|Abst. Kursziel*:
-17,61%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
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