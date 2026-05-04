Jefferies & Company Inc.

HSBC Hold

08:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1120 Pence belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 hätten in puncto Erträge und Kosten viele Extra-Effekte mit sich gebracht, schrieb Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das grundlegende Bild eines etwas stärkeren Zinseinkommens (NII) und einer anhaltenden Stärke der Vermögensverwaltung habe sich aber bestätigt./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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