Marktkap. 254,55 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 1190 Pence auf "Neutral" belassen. Dank der Nettozinserträge habe die Großbank gut abgeschnitten, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch. Die Schätzungen dürften nun steigen angesichts einer anvisierten bereinigten Eigenkapitalrendite (ROTE) von 17 Prozent in den Jahren 2026 bis 2028./rob/bek/ag
HSBC Holdings plc
JP Morgan Chase & Co.
11,90 £
Neutral
12,91 £
-7,85%
Neutral
-
-
Kian Abouhossein
-
11,75 £
