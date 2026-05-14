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ISIN DE0006231004

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Symbol IFNNF

JP Morgan Chase & Co.

Infineon Overweight

08:01 Uhr
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
64,81 EUR -2,71 EUR -4,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Overweight" belassen. Die europäische Halbleiterbranche sei in einer günstigen Lage, mit insgesamt ganz normalen Lagerbeständen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Bei den so wichtigen Speicherbausteinen seien sie sogar sehr mager; und mit Blick auf die Autobranche und Industrie habe sich nun ein "neues Normal" eingestellt. Letztlich deuteten die Branchenindikatoren auf weiter gute Kursentwicklungen hin. ASML seien zuletzt relativ schwach gelaufen und hätten Nachholpotenzial. Deshpande setzt zudem auf Infineon, ASM International, BE Semiconductor und VAT./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Overweight

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
64,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

08:01 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 Infineon Kaufen DZ BANK
07.05.26 Infineon Overweight Barclays Capital
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