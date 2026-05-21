ING Group Aktie

Marktkap. 78,01 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

Jefferies & Company Inc.

ING Group Hold

08:01 Uhr
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Spanien sei eine der attraktivsten Wachstumschancen für die Großbank, schrieb Theo Massing am Dienstagabend. Investitionen belasteten zunächst die Profitabilität, dürften sich langfristig allerdings auszahlen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,83 €		 Abst. Kursziel*:
4,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,09%
Analyst Name:
Theo Massing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

08:01 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.05.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

