International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,29 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach Halbjahreszahlen von 440 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis 2027. In diesem Zeitraum bleibe er über dem Analystenkonsens, für 2025 sogar am oberen Ende. Kapazitäten, Treibstoff-Rückenwind, die eigenen Neuaufstellungsmaßnahmen und weitere Aktienrückkäufe unterstützten die Aussichten./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:45 / EDT
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,26 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
3,71 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,21 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|05.08.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
