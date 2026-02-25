KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,36 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 73,80 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognose für die Profitabilität in diesem Jahr sei zurückhaltend. Die für den Free Cashflow sei hingegen überraschend stark./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
73,80 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
59,15 €
|Abst. Kursziel*:
24,77%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
59,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,14%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
