NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 73,80 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognose für die Profitabilität in diesem Jahr sei zurückhaltend. Die für den Free Cashflow sei hingegen überraschend stark./rob/bek/ag

