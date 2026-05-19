Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,43 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Underweight" belassen. Der Bremsenhersteller sei ein solides Industrieunternehmen, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstagabend. Er glaubt aber, dass der Markt das Wachstum überschätzt und die Aktie deshalb überbewertet ist. Der Experte sieht Abwärtsrisiken, was die Konsensumsatzschätzungen für 2028 betrifft./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
98,90 €
|Abst. Kursziel*:
-9,00%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
99,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,23%
|
Analyst Name:
Vlad Sergievskii
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Knorr-Bremse Underweight
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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