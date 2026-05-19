Barclays Capital

Knorr-Bremse Underweight

11:46 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Underweight" belassen. Der Bremsenhersteller sei ein solides Industrieunternehmen, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstagabend. Er glaubt aber, dass der Markt das Wachstum überschätzt und die Aktie deshalb überbewertet ist. Der Experte sieht Abwärtsrisiken, was die Konsensumsatzschätzungen für 2028 betrifft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG