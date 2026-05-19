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Marktkap. 16,43 Mrd. EUR

KGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
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WKN KBX100

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Symbol KNBHF

Barclays Capital

Knorr-Bremse Underweight

11:46 Uhr
Knorr-Bremse Underweight
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Underweight" belassen. Der Bremsenhersteller sei ein solides Industrieunternehmen, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstagabend. Er glaubt aber, dass der Markt das Wachstum überschätzt und die Aktie deshalb überbewertet ist. Der Experte sieht Abwärtsrisiken, was die Konsensumsatzschätzungen für 2028 betrifft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
98,90 €		 Abst. Kursziel*:
-9,00%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
99,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,23%
Analyst Name:
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

11:46 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
13.05.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08.05.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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