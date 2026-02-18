Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen sei 2025 profitabler gewesen als erwartet und auch der freie Barmittelzufluss sei sehr stark gewesen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Der Umsatz sei leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben und auch die Aufträge fielen etwas schwächer aus. Die Ziele für 2026 entsprächen allerdings dem Konsens. Dies dürfte auch das Hauptthema der Telefonkonferenz werden, insbesondere angesichts der bestätigten Umsatzprognose für 2028 von rund 7 Milliarden Euro. Der Analyst wies zudem darauf hin, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 um Währungseffekte bereinigt worden sei./ck/rob/ag

