KRONES Aktie

138,00 EUR -2,00 EUR -1,43 %
STU
Marktkap. 4,37 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500

ISIN DE0006335003

Symbol KRNNF

Jefferies & Company Inc.

KRONES Buy

09:36 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
138,00 EUR -2,00 EUR -1,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen sei 2025 profitabler gewesen als erwartet und auch der freie Barmittelzufluss sei sehr stark gewesen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Der Umsatz sei leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben und auch die Aufträge fielen etwas schwächer aus. Die Ziele für 2026 entsprächen allerdings dem Konsens. Dies dürfte auch das Hauptthema der Telefonkonferenz werden, insbesondere angesichts der bestätigten Umsatzprognose für 2028 von rund 7 Milliarden Euro. Der Analyst wies zudem darauf hin, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 um Währungseffekte bereinigt worden sei./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
165,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
139,20 €		 Abst. Kursziel*:
18,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
138,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,57%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

09:36 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 KRONES Buy Warburg Research
29.01.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 KRONES Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu KRONES AG

Dow Jones Vorläufige Zahlen KRONES-Aktie dennoch in Rot: Selbst gesteckte Ziele erreicht KRONES-Aktie dennoch in Rot: Selbst gesteckte Ziele erreicht
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag gefragt
dpa-afx Maschinenbauer Krones mit Zuwächsen - Sieht robuste Investitionsbereitschaft
EQS Group EQS-News: Krones setzte 2025 profitablen Wachstumskurs fort – Vorstand prognostiziert für 2026 weitere Zuwächse bei Umsatz und Ertragskraft
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net KRONES-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
EQS Group EQS-News: Krones continued profitable growth path in 2025 – Executive Board forecasts further revenue and profitability growth for 2026
EQS Group EQS-DD: Krones AG: Schawei GmbH, sell
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones significantly increases profitability in first half-year and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
