LANXESS Aktie
Marktkap. 1,54 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Eine bessere Nachfrage sei für den Chemiekonzern immer noch nicht in Sicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Sonntag vorliegenden Ausblick auf die am 19. März anstehenden Quartalszahlen. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda)./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LANXESS Hold
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,61 €
|Abst. Kursziel*:
-3,46%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,30%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
