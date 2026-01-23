DAX 24.876 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1844 -0,4%Öl 66,09 -0,3%Gold 5.093 +2,2%
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
LANXESS Aktie

17,58 EUR -0,19 EUR -1,07 %
STU
Marktkap. 1,54 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

Jefferies & Company Inc.

LANXESS Hold

09:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,58 EUR -0,19 EUR -1,07%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Eine bessere Nachfrage sei für den Chemiekonzern immer noch nicht in Sicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Sonntag vorliegenden Ausblick auf die am 19. März anstehenden Quartalszahlen. Er senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda)./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,61 €		 Abst. Kursziel*:
-3,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,30%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

09:41 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 LANXESS Sell UBS AG
16.01.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
07.01.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

