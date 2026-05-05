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Marktkap. 1,6 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
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WKN 547040

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ISIN DE0005470405

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Symbol LNXSF

Jefferies & Company Inc.

LANXESS Hold

13:31 Uhr
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das Ausblick auf das zweite Quartal liege leicht unter den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er rechnet am Berichtstag daher eher mit etwas Druck auf die Aktie./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,40 €		 Abst. Kursziel*:
3,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,29%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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