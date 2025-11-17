DAX 23.318 -1,2%ESt50 5.569 -1,3%MSCI World 4.287 -0,4%Top 10 Crypto 12,35 -1,2%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.513 -1,1%Euro 1,1591 +0,0%Öl 63,92 -0,2%Gold 4.037 -0,2%
Top News
Lithium-Aktien im Höhenflug: Warum Albemarle trotz E-Auto-Flaute durchstartet! Lithium-Aktien im Höhenflug: Warum Albemarle trotz E-Auto-Flaute durchstartet!
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
352,25 EUR +0,15 EUR +0,04 %
STU
325,04 CHF -2,13 CHF -0,65 %
BRX
Marktkap. 191,14 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Neutral

09:11 Uhr
LOréal Neutral
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
352,25 EUR 0,15 EUR 0,04%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Die Trends aus China und den USA seien ermutigend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag. In China scheine sich der Beauty-Markt allmählich zu erholen, denn der Oktober sei der nun vierte Monat in Folge mit einem Umsatzwachstum von über 4 Prozent gewesen. Mit Blick auf die USA deuteten die Daten auf fortgesetztes Wachstum im Beauty-Bereich hin, mit einem dritten Monat in Folge im hohen einstelligen Prozentbereich./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: 367,00 €
367,00 €
Rating jetzt:
Kurs*: 350,95 €
Abst. Kursziel*: 4,57%
4,57%
Rating vorher:
Kurs aktuell: 352,25 €
Abst. Kursziel aktuell: 4,19%
4,19%
Analyst Name:
KGV*: -
Ø Kursziel: 364,83 €
364,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

