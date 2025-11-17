LOréal Aktie
Marktkap. 191,14 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Die Trends aus China und den USA seien ermutigend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag. In China scheine sich der Beauty-Markt allmählich zu erholen, denn der Oktober sei der nun vierte Monat in Folge mit einem Umsatzwachstum von über 4 Prozent gewesen. Mit Blick auf die USA deuteten die Daten auf fortgesetztes Wachstum im Beauty-Bereich hin, mit einem dritten Monat in Folge im hohen einstelligen Prozentbereich./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
367,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
350,95 €
|Abst. Kursziel*:
4,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
352,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,19%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
