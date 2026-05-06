NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Neutral" belassen. Kern der Debatte nach dem Bericht zum ersten Quartal sei der beibehaltene operative Ergebnisausblick (Ebit) für das Gesamtjahr gewesen, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend. Die Aktien hätten stark geschlossen nach einer Rally der gesamten Luftfahrtbranche im Zuge gesunkener Ölpreise und Entspannungssignalen aus Nahost. Gowers hob seine Ebit-Schätzung für 2026 um 6 Prozent, schreibt damit die aktuelle Preisstärke der Airline aber nicht einfach für das Halbjahr fort. Die Markterwartungen an die Preisstärke im zweiten Halbjahr könnten zu ambitioniert sein. Für 2027 stockte Gowers seine Ebit-Schätzung nur um ein Prozent auf und ließ sie für 2028 unangetastet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Lufthansa Neutral
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,26 €
|Abst. Kursziel*:
-9,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,81%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
