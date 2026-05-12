Goldman Sachs Group Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

13:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 568 auf 557 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Dienstagnachmittag an die Quartalsergebnisse des Rückversicherers an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:33 / BST

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