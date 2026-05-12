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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

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Marktkap. 61,68 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
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WKN 843002

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ISIN DE0008430026

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Symbol MURGF

Goldman Sachs Group Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

13:01 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 568 auf 557 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Dienstagnachmittag an die Quartalsergebnisse des Rückversicherers an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
557,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
467,00 €		 Abst. Kursziel*:
19,27%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
467,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,25%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
578,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, buy
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