Microsoft Aktie
Marktkap. 2,75 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Bei Microsoft geht er davon aus, dass die meisten Anleger angesichts der jüngst verstärkten Fokussierung auf die Entwicklung von Copilot mehr Wert auf die Marktakzeptanz und Dynamik von M365 legen werden als darauf, wie stark die Cloudplattform Azure die Erwartungen übertroffen haben dürfte./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 675,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 415,75
|Abst. Kursziel*:
62,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 419,00
|Abst. Kursziel aktuell:
61,10%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 599,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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