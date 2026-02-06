DAX 24.721 +0,9%ESt50 5.998 +1,2%MSCI World 4.529 +1,7%Top 10 Crypto 9,1235 +9,5%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 57.935 -2,9%Euro 1,1809 +0,0%Öl 68,05 +1,1%Gold 4.959 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Stellantis A2QL01 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt Jetzt Startbonus bei finanzen.net ZERO sichern: MSCI World ETF oder Gratis-Aktie geschenkt
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 6 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 6 im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
380,20 EUR +3,20 EUR +0,85 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,27 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy

08:01 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
380,20 EUR 3,20 EUR 0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach einer Auswertung von Ausfallzeiten von Flugzeugen mit GTF-Triebwerken auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Im Januar seien wohl 40 Flugzeuge wieder in Betrieb genommen worden, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahl der Jets, die außer Betrieb seien, entwickele sich stabil, bleibe damit aber immer noch hoch./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:24 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
500,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
381,10 €		 Abst. Kursziel*:
31,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
380,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,51%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

08:01 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit Kurseinbußen
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Nachmittag stärker
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX verliert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Donnerstagmittag ins Plus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-News: Notice of Early Redemption
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen