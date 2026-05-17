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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

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Marktkap. 58,43 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
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WKN 843002

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ISIN DE0008430026

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Symbol MURGF

JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

08:01 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
473,70 EUR -1,50 EUR -0,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 655 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain kappte am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 5 Prozent. Bei sinkenden Erträgen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung sieht er die Münchner aber gut aufgestellt mit ihrem "Plan B" - nämlich guten Aussichten in der Leben/Gesundheit-Rückversicherung und dem Erstversicherungsgeschäft der ERGO./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
590,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
474,00 €		 Abst. Kursziel*:
24,47%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
473,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,55%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
569,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

08:01 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
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13.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
13.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Stefan Golling, buy
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EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
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