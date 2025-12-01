NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,97 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Geschäftszahlen von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe beim Hochfahren der Produktion des Grafikprozessors Blackwell stark abgeschnitten, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei der wesentliche Grund für überraschend gute Zahlen gewesen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:38 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Overweight
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 195,56
|Abst. Kursziel*:
35,51%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 198,02
|Abst. Kursziel aktuell:
33,82%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 248,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG