Top News
Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren
Marktkap. 3,97 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

JP Morgan Chase & Co.

NVIDIA Overweight

11:16 Uhr
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
167,84 EUR 1,54 EUR 0,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Geschäftszahlen von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe beim Hochfahren der Produktion des Grafikprozessors Blackwell stark abgeschnitten, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei der wesentliche Grund für überraschend gute Zahlen gewesen./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:11 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Overweight

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 195,56		 Abst. Kursziel*:
35,51%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 198,02		 Abst. Kursziel aktuell:
33,82%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 248,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

11:21 NVIDIA Outperform Bernstein Research
11:16 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

finanzen.net KI-Riese legt Bilanz vor NVIDIA-Aktie nach Rekordumsätzen gefragt: Tech-Riese glänzt trotz KI-Bedenken an der Börse NVIDIA-Aktie nach Rekordumsätzen gefragt: Tech-Riese glänzt trotz KI-Bedenken an der Börse
finanzen.net NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt
finanzen.net KI-Schock an der Wall Street: Wie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt
TraderFox Nvidia übertrifft Erwartungen – KI-Boom treibt Umsatz um 73 % nach oben
HSBC NVIDIA Corp. - Alte und neue Favoriten
dpa-afx ROUNDUP 2: Nvidia liefert wieder einmal - Investoren dennoch zurückhaltend
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 275 Dollar
MotleyFool Palantir Stock Investors Just Got Spectacular News from Nvidia CEO Jensen Huang
Benzinga Will S&amp;P 500 Open Up Or Down On February 26? Markets Wobble As Nvidia Fades, Tariff Jitters Linger
Benzinga Nvidia, Hormel Foods And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday
Benzinga Nvidia CEO Jensen Huang Pushes Back On Fears Surrounding Big Tech&#39;s $700 Billion CapEx Surge: &#39;Compute Equals Revenues&#39; In The New AI World
Korea Times Nvidia delivers another quarter of stellar growth amid growing concern over AI economy
Financial Times FirstFT: Nvidia stock downbeat despite blockbuster quarter
FOX Business NVIDIA CEO says artificial intelligence boom is just getting started: 'AI is going to be everywhere'
