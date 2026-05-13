Porsche Automobil Aktie

WKN PAH003

ISIN DE000PAH0038

Symbol POAHF

Bernstein Research

Porsche Automobil Market-Perform

08:06 Uhr
Porsche Automobil Market-Perform
Porsche Automobil Holding SE
32,17 EUR 0,19 EUR 0,59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman aktualisierte am Donnerstag seine Schätzungen für die Beteiligungsgesellschaft hinsichtlich der Quartalszahlen und der Prognoseanpassungen der Beteiligungen VW und Porsche AG./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 15:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Market-Perform

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
31,90 €		 Abst. Kursziel*:
9,72%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
32,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,80%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

08:06 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.04.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
31.03.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
20.02.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

Porsche-Aktie in Rot: Porsche SE bestätigt Prognose trotz schwächerem Gewinn
Financial Times Porsche cuts 500 jobs and closes its electric bike motor division
Business Times Porsche shutters three units as new CEO makes first job cuts
RTE.ie Porsche deliveries tumble further in first quarter
Business Times BYD eyes more Porsche hires for luxury line’s Europe push
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
