Porsche vz. Aktie

41,17 EUR -0,31 EUR -0,75 %
STU
Marktkap. 37,31 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Goldman Sachs Group Inc.

Porsche vz Neutral

20:26 Uhr
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,17 EUR -0,31 EUR -0,75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 46 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und VW vor den Jahresbilanzen Mitte März an. Der Porsche AG stünden eher schwierige Jahre 2026 und 2027 bevor, bis es 2028 zu einer Modelloffensive komme./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
41,12 €		 Abst. Kursziel*:
-2,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
41,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,84%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

20:26 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
21.01.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
21.01.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net Mega-Börsengänge Saudi Aramco-Aktie, Porsche-Aktie & Co.: So haben sich die größten IPOs der vergangenen 10 Jahre entwickelt Saudi Aramco-Aktie, Porsche-Aktie & Co.: So haben sich die größten IPOs der vergangenen 10 Jahre entwickelt
finanzen.net Erste Schätzungen: Porsche vz vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX am Dienstagmittag im Plus
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Mittag ins Plus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz reagiert am Vormittag positiv
EQS Group EQS-News: Porsche appoints new Head of Design: Tobias Sühlmann succeeds Michael Mauer
EQS Group Porsche delivers 279,449 sports cars to customers in 2025
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: 911 GT3 90 F. A. Porsche: collector's car in honour of the visionary designer
EQS Group EQS-News: Porsche Leipzig plant receives Automotive Lean Production Award
EQS Group EQS-News: A technological milestone for Porsche as the Cayenne goes electric
EQS Group EQS-News: First digitally, then in Dubai: double premiere for the Cayenne Electric
EQS Group EQS-News: Porsche Opens First Integrated R&D Hub Outside Germany in Shanghai
