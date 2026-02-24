Porsche vz. Aktie
Marktkap. 37,31 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 46 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und VW vor den Jahresbilanzen Mitte März an. Der Porsche AG stünden eher schwierige Jahre 2026 und 2027 bevor, bis es 2028 zu einer Modelloffensive komme./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche vz. Neutral
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
41,12 €
|Abst. Kursziel*:
-2,72%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
41,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,84%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|20:26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|20:26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research