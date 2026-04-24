Porsche vz. Aktie
Marktkap. 36,24 Mrd. EURKGV 95,94
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dem Automobilhersteller sei ein guter Start ins Jahr gelungen, schrieb Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Unternehmen habe die durchschnittlichen Markterwartungen leicht übertroffen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
40,36 €
|Abst. Kursziel*:
23,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|19:51
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|19:51
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:46
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19:51
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|19:51
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:46
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19:46
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19:51
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|19:51
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research