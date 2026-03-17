RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,59 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 832 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick des Großküchenausrüsters entspreche den Markterwartungen, schrieb Ope Otaniyi am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Bei der Marge liege der Konsens am unteren Ende des Zielkorridors./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
832,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
673,50 €
|Abst. Kursziel*:
23,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
665,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,11%
|
Analyst Name:
Ope Otaniyi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
818,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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