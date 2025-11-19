Renault Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Von den jüngst neu ernannten Management-Teams von Stellantis, Renault, Volvo Cars und Porsche erwartet Asumendi wichtige Updates zur Geschäftsentwicklung, ebenso von Mercedes-Benz. Bei den Zulieferern stünden 2026 wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,00 €
|Abst. Kursziel*:
32,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,51%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
