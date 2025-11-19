DAX 23.570 +0,5%ESt50 5.612 +0,7%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,95 -2,0%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.620 +0,1%Euro 1,1579 +0,1%Öl 62,33 -0,5%Gold 4.165 +0,8%
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie leichter: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen Lufthansa-Aktie leichter: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen
DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus
Renault Aktie

Marktkap. 9,9 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

JP Morgan Chase & Co.

Renault Overweight

08:36 Uhr
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
34,48 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Von den jüngst neu ernannten Management-Teams von Stellantis, Renault, Volvo Cars und Porsche erwartet Asumendi wichtige Updates zur Geschäftsentwicklung, ebenso von Mercedes-Benz. Bei den Zulieferern stünden 2026 wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Overweight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,00 €		 Abst. Kursziel*:
32,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,51%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

08:36 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.11.25 Renault Neutral UBS AG
24.10.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
24.10.25 Renault Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Renault S.A.

