Renault Aktie

30,90 EUR +1,23 EUR +4,15 %
STU
30,89 EUR +1,11 EUR +3,73 %
HAML
Marktkap. 8,72 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

JP Morgan Chase & Co.

Renault Overweight

08:01 Uhr
Renault Overweight
Renault S.A.
30,90 EUR 1,23 EUR 4,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach der letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Kennziffern des Autokonzerns habe er seine Schätzungen an die positive Preisentwicklung im ersten Jahresviertel sowie das prozentual zweistellige Umsatzwachstum im Finanzdienstleistungsbereich angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Overweight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
29,31 €		 Abst. Kursziel*:
53,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,63%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

08:01 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
01.04.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Renault Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Zacks Should Value Investors Buy RENAULT (RNLSY) Stock?
