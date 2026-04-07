Renault Aktie
Marktkap. 8,72 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach der letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Kennziffern des Autokonzerns habe er seine Schätzungen an die positive Preisentwicklung im ersten Jahresviertel sowie das prozentual zweistellige Umsatzwachstum im Finanzdienstleistungsbereich angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,31 €
|Abst. Kursziel*:
53,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,63%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
