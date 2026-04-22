NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer sei gut ins Jahr gestartet und habe im Kerngeschäft die Markterwartungen übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
31,66 €
|Abst. Kursziel*:
42,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,02%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|08.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
