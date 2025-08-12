RENK Aktie
Marktkap. 6,08 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Rüstungszulieferer habe solide Resultate präsentiert, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Beim freien Barmittelzufluss habe das Unternehmen überraschend stark abgeschnitten./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
