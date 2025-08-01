DAX 24.317 +1,6%ESt50 5.345 +1,6%Top 10 Crypto 15,83 +2,8%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.154 +1,6%Euro 1,1658 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.382 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Ukraine-Hoffnung treibt DAX weit nach oben - 24.000-Punkte-Marke deutlich übersprungen Ukraine-Hoffnung treibt DAX weit nach oben - 24.000-Punkte-Marke deutlich übersprungen
Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.674,50 EUR -89,00 EUR -5,05 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 81,06 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rheinmetall Buy

12:06 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.674,50 EUR -89,00 EUR -5,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal ein schwächeres gewesen, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es herrsche aber Zuversicht, dass es im zweiten Halbjahr zu einer Beschleunigung der Geschäfte komme. Die Auftragsdynamik sollte anziehen./tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.702,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.674,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,41%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.071,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

12:06 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:46 Rheinmetall Buy UBS AG
10:41 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Aktie im Blick Rheinmetall-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie Rheinmetall-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag im Sinkflug
finanzen.net Rheinmetall-Analyse: UBS AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse
finanzen.net Rheinmetall-Aktie in der Chartanalyse: Turtle Trading Strategie 1 short
finanzen.net Rheinmetall-Aktie sackt ab: Rheinmetall-Bilanz enttäuscht trotz Umsatzplus - Auch HENSOLDT- und RENK-Aktie schwach
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall verlieren - Quartal bleibt hinter Erwartungen zurück
finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: Rheinmetall-Aktie erhält Overweight
dpa-afx ROUNDUP: Rheinmetall verfehlt Erwartungen - Auftragsstau nach Regierungswechsel
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
New York Times Germany’s Rheinmetall, a Maker of Autos and Arms, Is Forging Stronger U.S. Ties
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Rheinmetall AG Unsponsored ADR (RNMBY) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, buy
Financial Times Anduril teams up with Rheinmetall to develop drones for Europe
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen