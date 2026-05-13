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Symbol CFRHF

JP Morgan Chase & Co.

Richemont Overweight

08:01 Uhr
Richemont Overweight
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" belassen. Richemont bleibt ihr klarer Favorit in der europäischen Luxusbranche, wie Chiara Battistini am Donnerstag in ihrem ersten Fazit der auslaufenden Berichtssaison schrieb. Das zweite Quartal dürfte ein ähnliches Bild wie das erste zeigen. Das Umfeld sei weniger ungünstig als es die Kursentwicklung vermuten lasse. Denn der Vermögensaufbau in den USA und anderen wichtigen Ländern wie beispielsweise Korea setze sich ungebrochen fort./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 23:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
156,55 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
154,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
179,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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