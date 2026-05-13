Richemont Aktie
Marktkap. 100,46 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" belassen. Richemont bleibt ihr klarer Favorit in der europäischen Luxusbranche, wie Chiara Battistini am Donnerstag in ihrem ersten Fazit der auslaufenden Berichtssaison schrieb. Das zweite Quartal dürfte ein ähnliches Bild wie das erste zeigen. Das Umfeld sei weniger ungünstig als es die Kursentwicklung vermuten lasse. Denn der Vermögensaufbau in den USA und anderen wichtigen Ländern wie beispielsweise Korea setze sich ungebrochen fort./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 23:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
156,55 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
154,90 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
179,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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