Rolls-Royce Aktie

Marktkap. 103,74 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen von 1000 auf 1220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkbauer habe ein starkes Zahlenwerk ausgewiesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit könnten die für 2028 ausgegebenen Geschäftsziele möglicherweise ein Jahr früher erreicht werden./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

