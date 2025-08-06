Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 103,74 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen von 1000 auf 1220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkbauer habe ein starkes Zahlenwerk ausgewiesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit könnten die für 2028 ausgegebenen Geschäftsziele möglicherweise ein Jahr früher erreicht werden./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,20 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,79 £
|Abst. Kursziel*:
13,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,77 £
|Abst. Kursziel aktuell:
13,29%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,73 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|14:11
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|14:11
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|14:11
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
