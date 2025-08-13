Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 106,98 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1075 auf 1375 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den freien Barmittelzufluss des britischen Triebwerkherstellers im Jahr 2028 erhöht und liege damit nun über dem Ziel des Unternehmens, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Grund dafür seien vor allem seine wohl überdurchschnittlich hohen Erwartungen mit Blick auf die Preise und die Profitabilität./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
13,75 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,03 £
|Abst. Kursziel*:
24,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,02 £
|Abst. Kursziel aktuell:
24,74%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,74 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|13:56
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
