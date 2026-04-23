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Marktkap. 113,61 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Hold

09:21 Uhr
SAFRAN Hold
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
270,60 EUR -5,80 EUR -2,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran nach Zahlen von 279 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Technologie- und Rüstungskonzerns sei stärker als erwartet verlaufen, vor allem der Bereich Ersatzteile, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Sie verwies jedoch auf Risiken bei den Auftragstrends, deren Einflüsse sie nun von 2026 auf 2027 verlagert habe. Die Analystin hob ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2026 daher leicht an, und ließ ihre Prognosen ab 2027 weitgehend unverändert./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Hold

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
279,50 €		 Abst. Kursziel*:
10,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
270,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,56%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
357,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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