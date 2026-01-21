Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

20.01.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Saint-Gobain zähle wie Heidelberg Materials, Geberit, Persimmon und Berkeley Group zu ihren bevorzugten europäischen Baustoffkonzernen, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einigen Monaten mit einer schwierigen Aktienkursentwicklung bei Saint-Gobain sei das Vertrauen der Anleger in den US-Wohnungsmarkt gestiegen, was einen Stimmungsumschwung begünstigen könnte. Dafür wichtiger seien aber Zu- und Verkäufe von Aktivitäten./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 15:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

