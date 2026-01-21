Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 39,95 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Saint-Gobain zähle wie Heidelberg Materials, Geberit, Persimmon und Berkeley Group zu ihren bevorzugten europäischen Baustoffkonzernen, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einigen Monaten mit einer schwierigen Aktienkursentwicklung bei Saint-Gobain sei das Vertrauen der Anleger in den US-Wohnungsmarkt gestiegen, was einen Stimmungsumschwung begünstigen könnte. Dafür wichtiger seien aber Zu- und Verkäufe von Aktivitäten./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 15:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,10 €
|Abst. Kursziel*:
72,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
67,62%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.21
|Saint-Gobain Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.