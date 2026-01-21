DAX 24.839 +1,1%ESt50 5.954 +1,2%MSCI World 4.480 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.625 +0,1%Euro 1,1711 +0,2%Öl 64,28 -1,6%Gold 4.822 -0,2%
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Saint-Gobain zähle wie Heidelberg Materials, Geberit, Persimmon und Berkeley Group zu ihren bevorzugten europäischen Baustoffkonzernen, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einigen Monaten mit einer schwierigen Aktienkursentwicklung bei Saint-Gobain sei das Vertrauen der Anleger in den US-Wohnungsmarkt gestiegen, was einen Stimmungsumschwung begünstigen könnte. Dafür wichtiger seien aber Zu- und Verkäufe von Aktivitäten./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 15:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,10 €		 Abst. Kursziel*:
72,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,62%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

20.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
12.01.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
09.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
