DAX 23.858 +0,2%ESt50 5.935 +0,7%MSCI World 4.487 +0,4%Top 10 Crypto 9,3425 +2,7%Nas 22.995 +0,8%Bitcoin 62.317 +1,5%Euro 1,1736 +0,3%Öl 95,82 -0,6%Gold 4.785 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte: DAX fester -- Wall Street uneins -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, NIO, Lockheed Martin, Brown Forman im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagnachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagnachmittag
Stocks in Action USA: TSMC, Coherent, CoreWeave Stocks in Action USA: TSMC, Coherent, CoreWeave
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Salesforce Aktie

Kaufen
Verkaufen
Salesforce Aktien-Sparplan
140,90 EUR -4,82 EUR -3,31 %
STU
165,34 USD -5,48 USD -3,21 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 139,31 Mrd. EUR

KGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0B87V

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US79466L3024

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRM

JP Morgan Chase & Co.

Salesforce Overweight

16:36 Uhr
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
140,90 EUR -4,82 EUR -3,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Künstliche Intelligenz (KI) biete etablierten Softwareanbietern wie Salesforce die Möglichkeit, mithilfe von Codierungs- und Workflow-Technologien sehr schnell innovative KI-Lösungen zu entwickeln, schrieb Mark R Murphy in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Künstliche Intelligenz komme damit dort zum Einsatz, wo die Arbeit stattfinde. Als Beispiel für diesen Trend entwickele Salesforce seine Produkte Slack und Slackbot zügig weiter. Die Rückmeldungen der Nutzer dazu seien bislang tendenziell positiv./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Overweight

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 165,68		 Abst. Kursziel*:
93,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 165,34		 Abst. Kursziel aktuell:
93,54%
Analyst Name:
Mark R Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 252,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

16:36 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 Salesforce Neutral UBS AG
26.02.26 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Salesforce

finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce verbilligt sich am Freitagnachmittag
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende freundlich
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce am Donnerstagabend mit Kursabschlägen
finanzen.net Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen
finanzen.net Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Salesforce von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net Schwacher Handel: Dow Jones fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in Salesforce Stock?
Zacks Salesforce Plunges 35% YTD: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
Benzinga SaaS Stock Meltdown: ServiceNow, Salesforce, Cloudflare, Snowflake Hit Hard
Benzinga Salesforce Stock Is Tumbling Today: What&#39;s Going On?
Benzinga Microsoft, Salesforce, ServiceNow Sell-Off Is Overdone: Dan Ives
Zacks Salesforce, Inc. (CRM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Zacks Salesforce (CRM) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
Benzinga &#39;Just Argue With Dario:&#39; Inside Anthropic&#39;s AI Culture Where Employees Publicly Challenge CEO On Slack
RSS Feed
Salesforce zu myNews hinzufügen