Scout24 Aktie
Marktkap. 4,94 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 83 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag habe aufgezeigt, wie der Portalbetreiber den Burggraben gegenüber der Konkurrenz mit KI-Einsatz vertiefe, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
73,45 €
|Abst. Kursziel*:
23,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
78,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,48%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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