JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

08:11 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 83 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag habe aufgezeigt, wie der Portalbetreiber den Burggraben gegenüber der Konkurrenz mit KI-Einsatz vertiefe, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24