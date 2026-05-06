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KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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WKN A3C99G

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ISIN GB00BP6MXD84

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Symbol RYDAF

Jefferies & Company Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

19:11 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
36,00 EUR -0,96 EUR -2,60%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Die meisten Analysten hätten den Ölkonzern für seine operative Leistung im ersten Quartal gelobt, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management wolle sich weiterhin darauf konzentrieren, das Unternehmen schlanker und wettbewerbsfähiger zu machen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,19 £		 Abst. Kursziel*:
41,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

19:11 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
14:31 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
29.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
28.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
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