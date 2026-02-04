Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 47,07 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei im Kerngeschäft auf vergleichbarer Basis stark gewesen, schrieb David Adlington am Donnerstag. Der Diagnostikbereich bremse aber weiterhin. Als stark bezeichnete der Experte auch die Book-To-Bill-Ratio, die das Verhältnis von Auftragseingängen zu den in Rechnung gestellten Umsätzen wiederspiegelt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,68 €
|Abst. Kursziel*:
43,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,71%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
