EZB-Entscheid im Blick: DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Siemens Healthineers Aktie

42,36 EUR -0,48 EUR -1,12 %
STU
Marktkap. 47,07 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

09:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
42,36 EUR -0,48 EUR -1,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei im Kerngeschäft auf vergleichbarer Basis stark gewesen, schrieb David Adlington am Donnerstag. Der Diagnostikbereich bremse aber weiterhin. Als stark bezeichnete der Experte auch die Book-To-Bill-Ratio, die das Verhältnis von Auftragseingängen zu den in Rechnung gestellten Umsätzen wiederspiegelt./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,68 €		 Abst. Kursziel*:
43,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,71%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

