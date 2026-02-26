Stellantis Aktie
Marktkap. 18,68 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 8,50 auf 6,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autokonzern habe die Enttäuschungsrisiken für den Geschäftsbericht durch Vorabzahlen merklich verringert gehabt, schrieb Stephen Reitman am Freitag. Er passte seine Schätzungen aber nun erst an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
6,20 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
6,81 €
|Abst. Kursziel*:
-9,01%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
6,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,90%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|13:21
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10:16
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|13:21
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10:16
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Stellantis Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|13:21
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|10:16
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.