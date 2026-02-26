Bernstein Research

Stellantis Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 8,50 auf 6,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autokonzern habe die Enttäuschungsrisiken für den Geschäftsbericht durch Vorabzahlen merklich verringert gehabt, schrieb Stephen Reitman am Freitag. Er passte seine Schätzungen aber nun erst an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:10 / UTC

