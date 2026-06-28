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WKN 893438

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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

JP Morgan Chase & Co.

STMicroelectronics Neutral

08:01 Uhr
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 48 auf 71,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterhersteller erschließe sich mit einer klaren Umsatzsteigerung durch Aufträge in den Bereichen optische Konnektivität für KI-Rechenzentren sowie Satelliten einen deutlich größeren Markt, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Die Spitzenmargen der Vergangenheit erschienen in Reichweite. Deshpande hob seine Umsatz- und mehr noch seine Ergebnisschätzungen (EPS) an. Das verbliebene Kurspotenzial der Aktie reiche aber nicht für eine Hochstufung aus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 18:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
71,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
62,55 €		 Abst. Kursziel*:
14,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
62,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,11%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
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04.06.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
03.06.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
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