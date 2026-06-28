STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 55,64 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 48 auf 71,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterhersteller erschließe sich mit einer klaren Umsatzsteigerung durch Aufträge in den Bereichen optische Konnektivität für KI-Rechenzentren sowie Satelliten einen deutlich größeren Markt, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Die Spitzenmargen der Vergangenheit erschienen in Reichweite. Deshpande hob seine Umsatz- und mehr noch seine Ergebnisschätzungen (EPS) an. Das verbliebene Kurspotenzial der Aktie reiche aber nicht für eine Hochstufung aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 18:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
71,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
62,55 €
|Abst. Kursziel*:
14,31%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
62,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,11%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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